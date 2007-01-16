На Волыни - вооруженное ограбление банка

15 января в городе Владимир-Волынский преступники ворвались в отделение банка и, угрожая оружием, забрали более 120 тыс. грн., несколько десятков тысяч долларов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре по связям с общественностью УМВД Украины в Волынской области

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Владимир-Волынского горотдела, а также представители из УМВД Украины в области во главе с начальником управления Виктором ШВИДКИМ и его первым заместителем Александром СОХАЦКИМ.

Как выяснилось, около 17.30 в помещение банка, где на то время было четверо работников, зашли трое мужчин в спортивных шапочках с прорезами для глаз. Клиентов на то время в помещении не было. Угрожая оружием, нападающие вынудили работников банка лечь на пол. После этого двое преступников забрали в кассе деньги и исчезли.

По данному факту следственным отделением Владимир-Волынского МВ УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.187 Уголовного кодекса Украины. На данное время правоохранители устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Проводится следствие.