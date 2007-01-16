Государственных и частных нотариусов уравняли в правах

Кабинет министров Украины принял законопроект об изменениях в закон «О нотариате», которым уравниваются в правах государственные и частные нотариусы.

Об этом сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Согласно тексту законопроекта, которым располагает УНИАН, правительство дополнило перечень оснований для прекращения нотариальной деятельности пунктом о безосновательном отказе в совершении нотариальных действий.

Кроме того, Кабмин предлагает повысить размер страхового минимума при осуществлении нотариальных действий с 100 до 500 минимальных заработных плат, а также увеличить срок стажировки нотариусов с 6 месяцев до 2 лет. Кроме того, согласно законопроекту вводится статья, которая регламентирует основания, по которым может быть приостановлена частная нотариальная деятельность.