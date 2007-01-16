Ющенко заявляет, что дохлых собак вешали зря и что это еще не вечер

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что в дальнейшем цена на российский газ для Украины будет расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями всеукраинских профсоюзов и про фобобъединений в контексте разговора об установлении цен на жилищно-коммунальные тарифы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что три года тому назад цена на газ для Украины была приблизительно 62 доллара. В то же время цена на газ, которая устанавливалась для коммунальной сферы, – приблизительно 35 долларов. Вместе с тем в России в то время, отметил В.ЮЩЕНКО, эта цена составляла приблизительно 40 долларов, «и это было одной из причин полемики, которая велась между мной и Владимиром Владимировичем (ПУТИНЫМ) в контексте, как можно объяснить, что страна, импортирующая газ, имеет социальную цену ниже, чем страна, его добывающая».

В.ЮЩЕНКО отметил, что не будет комментировать эти нюансы, но отметил, что потом цена изменилась на 95 долларов. «И на власть, которая это сделала, вешали всех дохлых собак и котов – что это большой проигрыш. Теперь 135 долларов – большой выигрыш», - подчеркнул он, добавив, «что это еще не вечер. Понятно, что эта цена будет изменяться». Как сказал В.ЮЩЕНКО, он не хочет сегодня анализировать, что в этом процессе объективно, что субъективно проиграно, но «факт сегодня остается – цена 135 долларов».

Говоря о жилищно-коммунальных тарифах, В.ЮЩЕНКО отметил, что если «ту политику компенсации, которую положили на 2007 год через работу НАК «Нафтогаза», можно считать нормальной, то я хочу сказать, что это ненормально». При этом Президент отметил, что необходимо понять, что НАК «Нафтогаз Украины» не является Пенсионным фондом и должен работать в реальных условиях, в реальной цене. «Если на рынке с 1 января 2007 года появилось две цены на газ (для населения и предприятий – УНИАН), это сама прекрасная природа для коррупции», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его мнению, это не отвечает политике заботы о людях.

В.ЮЩЕНКО отметил необходимость реформирования жилищно-коммунальной сферы. Он убежден, что нельзя оставлять монополию в этой сфере, поскольку она никогда не позволит оптимизировать цену.