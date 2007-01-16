Давидович выиграл апелляционный суд

Апелляционный суд г. Киева отменил постановление Печерского районного суда Киева от 11 декабря 2006 г. о признании противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии в подведении общих итогов сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума по вступлению Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии.

Соответствующее решение Апелляционный суд принял 15 января.

Суд также постановил оставить без рассмотрения жалобу А.ОСАДЧОГО, в которой он просит признать противоправной бездеятельность ЦИК в подведении общих итогов сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума.

Это постановление Апелляционного суда является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, подчеркнули в отделе взаимодействия со СМИ ЦИК.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 29 декабря 2006 года признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписей из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП). Центризбирком постановил, что учету не подлежит 224 тыс. 509 подписей.

В соответствии с законодательством для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения ошибочных сведений в подписные листы по проведению всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести результаты сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде города Киева признание ее бездеятельности в подведении итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.