В Крыму столкнулись два КамАЗа: погиб водитель

В Крыму произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей КамАЗ, в результате которого погиб водитель одного из грузовиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, данная авария произошла вчера в 22.05 на автодороге Красноперекопск-Симферополь.

КамАЗ-55102, за рулем которого находился 39-летний житель Одесской области, врезался в двигавшийся по встречной полосе КамАЗ-5320 с прицепом. В результате ДТП погиб водитель грузовика из Одесской области. Водитель КамАЗа с прицепом - житель Красноперекопска, 1965 года рождения - в аварии не пострадал.

По данным ГАИ Крыма, всего за минувшие сутки на территории автономии произошло 5 ДТП, в которых один человек погиб и четыре травмированы.