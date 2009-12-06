Незрячий священник пешком отправился из Ивано-Франковска в Иерусалим

Незрячий священник из Ивано-Франковска о. Игорь ИВАНИВ пешком отправился в Иерусалим.

Как передает корреспондент УНИАН, священник и его проводник - прихожанин церкви Святой Параскевы УГКЦ в городе Болехове Андрей КАЛЮЖНЫЙ - отправились в пешее паломничество в Иерусалим в праздник Введения во храм Пречистой Девы Марии, 4 декабря.

«Я незрячий, но не слепой - Бог и каждый, кого встречу на своем паломническом пути, являются моими глазами, – сказал священник. - Любое паломничество, то паломничество к Богу. И эту дорогу я измеряю не километрами, а силой искренней молитвы».

Паломническая дорога, которая достигает трех тысяч километров, проляжет через Бучач на Зарваницу, дальше - Тернополь, Черновцы, Молдова, Одесса, а затем через море до самого Иерусалима. Прибыть туда паломники планируют уже на Рождество Христово.