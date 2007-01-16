Проезд в киевском метро подорожает в два раза

«Стоимость проезда в метро составит одну гривню. Нам бы нужно полторы гривни, но мы же видим, что людям это будет трудно», — заявил заместитель главы столичной горадминистрации по вопросам транспорта Иван Салий.

Как пишет газета «Дело», чиновник сообщил, что руководство города уже поручило транспортному управлению горадминистрации разработать проект новых тарифов на проезд на всех видах коммунального транспорта. Но в первую очередь будут повышены тарифы на проезд в киевской подземке. По предварительной информации, подорожание состоится уже до конца первого квартала 2006 года.

«Состояние киевской подземки такое, что дальше им нельзя пренебрегать», — объясняет аргументы властей Салий. Он объясняет необходимость повышения тарифов тем, что эксплуатация столичного транспорта практически не дотируется столичным бюджетом. В бюджете Киева на 2007 год предусмотрено 453 млн. грн. для финансирования коммунального транспорта (на 107 млн. больше, чем в 2006 году). Однако, по мнению главного транспортника столицы, для покрытия реальных затрат транспортных предприятий необходимо еще 300 млн.

Пока чиновник не оглашает всех точных цифр грядущего повышения, однако начальники столичных депо в один голос уверяют, что тарифы должны повыситься как минимум в 2 раза. «У нас огромное недофинансирование, подвижной состав в плачевном состоянии, а единственная прибыль — от билетов», — отмечает источник в Куреневском троллейбусном депо.

Бывший мэр Киева Александр Омельченко также пытался повысить транспортные тарифы еще в 2003 году. Тогда стоимость проезда в столичном городском транспорте (наземном и подземном) должна была составить 80 копеек, но в силу разных причин оставалась неизменной (50 копеек) до сих пор.

В то же время сейчас бывший киевский градоначальник Омельченко считает, что «повысить тарифы на проезд сразу же с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги — это финансовое убийство киевлян».

С экс-мэром соглашаются и оппозиционные депутаты Киевсовета. «Тарифы на проезд повышать надо, но это несвоевременно. Необходимо провести точные расчеты, посмотреть прибыль», — отмечает Юрий Дмитрук, депутат Киеврады от Блока Юлии Тимошенко.

Депутат Киевсовета Михаил Бродский также не отрицает, что стоимость проезда нужно повышать. «Это факт. Но деньги от повышения будут украдены, это — тоже факт», — объясняет депутат. Он также утверждает, что любое подорожание услуг должно соответствовать уровню зарплат».

Обком