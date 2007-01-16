В Лос-Анджелесе вручили премии ”Золотой глобус” (фото)

08:55, 16 января 2007
Общество
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Список лауреатов

Алехандро Гонсалес Иньярриту
На церемонии вручения премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм года" победил "Вавилон" ражиссера Алехандро Иньярриту. Об этом было объявлено на 64-й церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе, которую транслировал телеканал NBC.

Награду создателям фильма вручил губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который пришел на церемонию, как и на собственную инаугурацию, состоявшуюся 5 января нынешнего года, на костылях, т.к. недавно перенес операцию из-за перелома ноги.

Действие "Вавилона" разворачивается одновременно в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард и Сюзан в исполнении Брэда Питта и Кейт Бланшетт переживают во время туристической поездки по Марокко.

Брэд Питт в фильме "Вавилон"
Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. В это же время двое детей Ричарда и Сюзан, оставленные под присмотр няни-мексиканки, отправляются вместе с ней в Мексику на свадьбу ее сына, и это путешествие оказывается не из легких. В Токио тяжело переживает самоубийство матери глухонемая студентка Чиеко. В какой-то момент судьбы всех этих людей пересекаются.

Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг
"Золотой глобус" за лучшую режиссерскую работу получил Мартин Скорсезе за фильм "Отступники". Награду ему вручил Стивен Спилберг.

Фильм "Отступники" - история двух людей, находящихся по разные стороны закона и постоянно рискующих жизнью. Один из них - бандит, внедренный в полицию - его играет Мэтт Деймон, второй - полицейский, внедренный в мафию. Его роль исполняет Леонардо ДиКаприо.

Кроме Скорсезе в этой категории соревновались Клинт Иствуд (два фильма - "Флаги наших отцов" и "Письма с Иво Дзимы"), Стивен Фреарс и Алехандро Иньярриту.

Американская актриса Хелен Миррен получила сразу две премии "Золотой глобус" - за главную женскую роль в телесериале "Елизавета I" и за главную женскую роль в фильме "Королева".

Хелен Миррен
Сериал "Елизавета I" посвящен жизни одной из самых любимых англичанами правительниц Великобритании - Елизавете Первой, дочери Генри Восьмого, которая правила страной в течение 45 лет - с 1558 по 1603 год.

Фильм "Королева" - киноверсия закулисных отношений между английской королевой Елизаветой II и премьер-министром Тони Блэром (Майкл Шин), развивающихся на фоне огромного количества сложных вопросов, возникших в связи с трагической гибелью принцессы Дианы.

Лучшим исполнителем мужской роли стал Актер Форест Уитэйкер, сыгравший в фильме "Последний король Шотландии". Кроме Уитэкера на награду в этой номинации претендовали Леонардо ДиКаприо ("Отступники" и "Кровавый алмаз"), Питер О`Тулл ("Венера") и Уилл Смит ("Погоня за счастьем").

Лучшим комедийным актером назван Саша Коэн (фильм "Борат"). Герой Коэна - телерепортер из Казахстана Борат Сагдиев. Он приезжает в США, чтобы сделать репортаж об этой стране, ее культуре и демократии. Посмотрев сериал "Спасатели Малибу", Борат влюбляется в известную актрису Памелу Андерсон, и все его силы с этого момента направлены на то, чтобы вывезти ее из Штатов домой и жениться на ней.

Кроме Коэна номинантами в этой категории были Джонни Депп ("Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"), Аарон Экхарт ("Здесь курят"), Чивител Иджиофор ("Чумовые боты") и Уилл Феррел ("Больше чем вымысел").

Мерил Стрип
Актриса Мерил Стрип получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в комедии "Дьявол носит Prada".

Актеры Джереми Айронс и Кира Седжвик также стали лауреатами премии "Золотой глобус". Айронс сыграл роль второго плана в сериале "Елизавета I". Кира Седжвик получила награду за игру в сериале "Доводчик" ("Closer").

Дженнифер Хадсон получила "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в кинофильме "Девушки мечты" ("Dreamgirls"). Фильм повествует об истории успеха вокального трио, которое опытный продюсер быстро приводит к широкому признанию, однако ни слава, ни деньги не делают девушек счастливыми.

Актер Хью Лори получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль, сыграв в телесериале "Хаус" ("House") о гениальном враче Грегори Хаусе и команде молодых медиков, работающих под его началом в одном из американских госпиталей.

Знаменитый актер-комик Эдди Мерфи получил "Золотой глобус" за лучшее исполнение мужской роли второго плана в фильме "Девушки мечты" ("Dreamgirls").

Лучшим киносценарием стал сценарий к фильму "Королева" ("Queen").

Премия за лучшую песню к фильму присуждена певцу Принцу за композицию к полнометражному мультфильму "Делай ноги" ("Happy feet").

 Лауреатом кинопремии "Золотой глобус" в специальной номинации "За выдающийся вклад в развитие развлекательной индустрии" стал известный актер Уоррен Битти. Награду Битти вручил актер Том Хэнкс.

69-летний Битти за долгую карьеру успел получить десятки премий, в том числе пять "Золотых глобусов", "Оскара" (за режиссуру фильма "Reds", "Красные", 1980), награды от гильдий продюсеров, режиссеров, сценаристов.

Битти сыграл в таких знаменитых фильмах, как "Бонни и Клайд" ("Bonnie And Clyde", 1967), "Маккейб и миссис Миллер" ("Mccabe and Mrs. Miller", 1971), "Шампунь" ("Shampoo", 1975), "Дик Трейси" ("Dick Tracy", 1990), "Багси" (Bugsy, 1991).

Мультфильм "Тачки" получил "Золотой глобус" как самый лучший анимационный фильм.

РИА Новости

 

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