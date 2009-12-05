В Житомирской области СБУ поймала двух чиновников на вымогательстве взятки

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух чиновников, которые требовали от предпринимателя взятку за выделение земли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области.

«В Житомирской области сотрудники СБ Украины совместно с областной прокуратурой разоблачили незаконную деятельность начальника отдела Государственного комитета Украины по земельным ресурсам одного из районов Житомирской области и его сообщницы – регистратора Житомирского регионального филиала государственного предприятия «Центр Государственного земельного кадастра», - сказано в сообщении.

Должностные лица требовали от предпринимателя 800 долларов США за содействие в выдаче государственного акта на право собственности на земельный участок в районном центре площадью около 0,5 га.

18 ноября сразу после передачи всей суммы взятки сотрудница кадастра была задержана. Позже задержали также ее сообщника.

По материалам СБУ прокуратура возбудила уголовное дело в отношении обоих должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения - подписка о невыезде.