В Болгарском центре побывали и Тимошенко, и Симоненко, и Кушнарев

Принятое в четверг Одесским областным советом решение о расторжении договора с руководством Ассоциации болгар Украины об аренде помещения, в котором 9 лет функционирует Центр болгарской культуры, является политическим, а не правовым. Об этом заявил сегодня на пресс-конфренции в Одессе депутат облсовета, экс-президент Ассоциации болгар Украины Антон КИССЕ.

Он отметил, что «руководство Центра культуры, предоставившее возможность кандидату в Президенты Украины Олегу ТЯГНИБОКУ встретиться в помещении 25 ноября со своими избирателями, не брало за это у него денег. И никаких действующих законов, вопреки утверждениям руководства облсовета, не нарушало».

В Ассоциации болгар считают, что «это решение облсовета – всего лишь рекомендация облуправлению охраны памятников культурного наследия разорвать договорные отношения с Ассоциаций болгар, - подчеркнул А.КИССЕ, - а вопрос аренды может решаться только судом. Что касается попытки забрать у Ассоциации помещение в доме №9 по переулку Вице-адмирала Жукова, то ее нельзя расценить иначе, как действие, направленное против болгарской диаспоры Одесской области и всей Украины».

А.КИССЕ напомнил, что «в помещении Центра культуры в течение последних лет встречались с одесситами лидеры многих политических сил Украины, в частности, Юлия ТИМОШЕНКО, Петр СИМОНЕНКО, Евгений Кушнарев, Александр МОРОЗ и другие партийные и общественные деятели. Но никогда из облсовета нам не предъявляли претензий по этому поводу».

По его словам, «Ассоциация болгар Украины намерена продолжать свою деятельность в арендуемом помещении. Чтобы выселить организацию из здания, нужно не политическое, а судебное решение, поскольку в 2001 году между облсоветом и Ассоциацией подписан договор об аренде здания на 49 лет».

Депутат облсовета также сообщил, что принял решение сложить полномочия президента Ассоциации болгар Украины, поскольку является противником «политизации болгарского национально-культурного движения», и не даст ни малейшего повода кому-либо из представителей облсовета «наводить темные тучи на общественную организацию».

А.КИССЕ добавил, что Ассоциация болгар в минувшие годы вложила значительные средства в ремонт здания Центра культуры. «Однако мы столкнулись с тем, - акцентировал депутат, - что Управление имуществом областного совета продолжительное время отказывается принимать документы, подтверждающие объемы выполненных работ. Нам не раз говорили: нужно разбираться, есть проблемы, и по ним, дескать, нужно договариваться. А я и раньше, и сейчас утверждаю: есть юридическое решение данного вопроса. По решению суда должна быть проведена строительная экспертиза, которая и определит сумму финансовых вложений в реставрацию этого дома - памятника архитектуры».

Как отметил А.КИССЕ, попытки забрать у болгарской диаспоры помещение Центра культуры были и ранее: буквально 30 ноября Ассоциация окончательно выиграла судебные споры с облсоветом о расторжении договора аренды, отметил депутат. Высший Хозяйственный суд Украины оставил своим постановлением в силе предыдущие решения судов низших судебных инстанций, согласно которым помещение Центра культуры должно находиться в обусловленные договором сроки в аренде Ассоциации болгар Украины.

А.КИССЕ выразил уверенность, что «новое руководство Ассоциации болгар Украины также будет решать все проблемные вопросы с руководством Одесского облсовета законным путем».

Напомним, решение о расторжении договора с Ассоциацией болгар Украины об аренде помещения Центра болгарской культуры было принято 3 декабря депутатским большинством Одесского облсовета по инициативе фракций «Народная оппозиция» блока Наталии Витренко и Партии регионов. Выступившая на сессии облсовета депутат Ольга СОЛОВЕНКО заявила, что Ассоциация болгар, предоставив возможность кандидату в Президенты Украины, лидеру ВО "Свобода" Олегу ТЯГНИБОКУ встретиться 25 ноября с избирателями в Центре болгарской культуры, нарушила Закон об охране объектов культурного наследия.

По ее мнению, недавно отремонтированное на средства болгарской общины помещение в переулке вице-адмирала Жукова нужно превратить в «Славянский культурный центр», этот вопрос уже обсуждался в облсовете. О.СОЛОВЕНКО поддержала заявление председателя облсовета Николая СКОРИКА, сделанное 26 ноября на встрече с журналистами, в котором он подверг критике Ассоциацию болгар за предоставление на несколько часов помещения О.ТЯГНИБОКУ для встречи с избирателями.

Выступая перед журналистами, Н.СКОРИК заявил, что «помещение Центра болгарской культуры, который арендует Ассоциация болгар Украины, входит в перечень объектов совместной собственности территориальных общин Одесской области. Однако могу заявить официально, что никакого согласия на то, чтобы данная встреча проводилась в этом здании, мы не давали», - сказал председатель облсовета.

Н.СКОРИК также отметил, что проведение ВО «Свобода» предвыборного мероприятия в помещении Центра болгарской культуры является «пощечиной болгарскому национальному движению и общине - когда не просто украинский националист, а радикал, исповедующий ярые националистические идеи, проводит свою предвыборную встречу в болгарском центре».