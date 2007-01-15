На Буковине 12-летняя девочка ограбила детсад

Семиклассница средней школы села Хливище Кицманского района Черновицкой области ограбила детский сад в соседнем селе.

Как сообщил УНИАН инспектор Центра общественных связей УМВД Украины в Черновицкой области Алексей ПОНОМАРЕНКО, это стало известно после того, как в дежурную часть Кицманского райотдела милиции обратилась 35-летняя жительница села Малятинцы и сообщила о том, что неизвестный проник в помещение детского сада села Малятинцы, откуда похитил детские игрушки, фломастеры и калькулятор общей стоимостью 140 грн.

После предпринятых оперативно-розыскных мероприятий работники следственно-оперативной группы местного райотдела милиции задержали 12-летнюю жительницу села Хливище, которая попала в помещение детсада через окно, сняв стекло. Школьница задержана, по данному факту продолжается проверка.