МЧС готовит Атлас радиоактивного загрязнения Украины

В Украине к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы готовится к печати Атлас радиоактивного загрязнения территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ХОЛОША сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам комплексного решения чернобыльских проблем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, он отметил, что Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить организацию подготовки государственных мероприятий к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Среди прочего планируется проведение в Украине Международной научно-практической конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего». На конференции рассмотрят такие вопросы: ядерные и радиационные риски – сотрудничество правительств и населения; социальное и экономическое развитие территорий, подвергшихся воздействию Чернобыльской катастрофы; успешные модели развития, преодоления стереотипов и повышения инвестиционной привлекательности регионов; стратегия обращения с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом; последствия ядерных и радиационных аварий для здоровья населения и др.

Также, по словам В.ХОЛОШИ, готовятся к печати Национальный доклад к 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, Экологический атлас зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, сборники научных трудов и т. п.