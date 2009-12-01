В Запорожье сын убил и забетонировал в гараже своих родителей, чтобы скрыть факт продажи их квартиры.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег КУРОЧКИН, преступление было совершено на территории Ленинского района г. Запорожья.

"38-летний местный житель, чтобы рассчитаться с долгами, без ведома родителей продал их квартиру по более чем в 2 раза заниженной цене. А когда они узнали об этом, зарезал отца и мать и с целью сокрытия преступления забетонировал тела в гараже", - сообщил замначальника Запорожского главка милиции.

По его словам, на данный момент злоумышленник находится под стражей.

В отношение его возбуждено уголовное дело по статье 115 ч.2 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".