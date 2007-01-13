В Запорожье задержали группу налетчиков

В Запорожье задержана преступная группа, участники которой на протяжении нескольких месяцев совершали разбойные нападения на магазины в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, как правило, объектами нападения избирались частные продовольственные магазины.

"Разбойники выжидали, когда в магазине не будет покупателей, и среди бела дня врывались в помещение. Во время нападений 3 злоумышленников использовали холодное оружие и макеты огнестрельного. Отбирали, как правило, всю выручку магазина, а иногда и драгоценности и мобильные телефоны продавцов", - рассказали в ЦОС.

Задержать преступную группу, лидером которой оказался рецидивист с 30-летним стажем пребывания за решеткой, удалось в ходе оперативно-профилактической отработки Запорожской области.

На данный момент все 3 злоумышленников находятся под стражей. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - "Разбой, соединенный с проникновением в помещение".

В качестве наказания данная статья УК предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Ведется следствие.