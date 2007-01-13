Черновецкий проиграл суд

11 января, Оболонский районный суд Киева принял решение в гражданском деле по иску экс-директора ТРК «Киев» Валерия Ткачука к киевскому городскому голове Леониду Черновецкому и Киевскому городскому совету о признании незаконным и отмене распоряжения об отстранении его от работы и возмещении морального ущерба. Об этом сообщила пресс-служба БО «Панування права».

Суд решил взыскать с Киевсовета в пользу Ткачука 1000 гривен на возмещение морального ущерба и 3000 гривен на возмещение расходов на правовую помощь. В пользу государства из Киевсовета будет взыскана госпошлина в размере 17 гр. и 30 гривен расходов на информационно-техническое обеспечение.

Как стало известно, в скором времени Оболонский районный суд Киева будет рассматривать еще один иск Ткачука к городскому голове Черновецкому о незаконном освобождении его от должности директора телекомпании.

Напомним, что распоряжением Черновецкого от 15 мая 2006 года Ткачук был уволен с должности директора ТРК «Киев», мотивируя тем, что у него завершился контракт. На самом деле же, контракт у Ткачука, подписанный бывшим городским головой Омельченко, действует и действителен до 31 марта 2011 года.

Киевский порталсо ссылкой на Главред