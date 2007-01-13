Однопартийцы Черновецкого хотят усовершенствовать систему тарифов

Сопредседатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете Алла ШЛАПАК отмечает необходимость совершенствования системы начисления тарифов за отопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об она сказала эфире радио «Киев».

«Мы всегда платили за отопление и летом, тогда как грелись только зимой. Это не совсем адекватно. Поэтому необходимо совершенствовать систему начислений, в том числе и путем установления счетчиков», - отметила А.ШЛАПАК.

Что касается установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги, А.ШЛАПАК напомнила, что 11 января Министерство юстиции Украины выступило с разъяснением, что это (установление коммунальных тарифов) является исключительным правом органов местного самоуправления, поэтому распоряжения столичной власти о повышении тарифов в Киеве имеют законную силу.

По ее словам, на сегодняшний день уже около 20 тыс. киевлян получили субсидии. В связи с этим А.ШЛАПАК подчеркнула, что после получения платежок количество граждан, которые пойдут в отделы субсидий, существенно возрастет. Она также отметила, что сейчас нужно платить по установленным тарифам и оформлять субсидии. «В случае, если тарифы будут пересматриваться, а они будут пересматриваться постоянно, то все средства, которые были переплачены, будут учитываться в следующие платежи», - объяснила сопредседатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете.