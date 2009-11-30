Около 30 зарубежных фармкорпораций проводят испытания на украинцах

Около трех десятков зарубежных фармацевтических корпораций проводят в Украине клинические испытания лекарств.

Об этом директор Государственного фармакологического центра Министерства здравоохранения Украины Виктор ЧУМАК рассказал в интервью«Зеркалу недели» (№46 (774) 28 ноября - 4 декабря 2009).

По его словам, клиническими испытаниями новых лекарственных препаратов на территории Украины занимаются международные фармацевтические корпорации, производящие оригинальные препараты.

«Клинические испытания имеют несколько фаз. Первая самая опасная, в ней участвуют добровольцы, у которых нет проблем со здоровьем. На этом этапе изучают не эффективность препарата, а его токсичность - за риск и должны людям платить. Первую фазу мы не проводим - боимся скандалов», - сказал эксперт.

По его словам, в Украине проводится только вторая фаза - испытания на больных, которым платят не деньгами, а лекарствами.

«У нас для многих больных это (клиническое испытание новых препаратов – УНИАН) едва не единственный шанс получить бесплатное лечение и лекарства, которые зачастую весьма дорогие. В свое время во Львове был ажиотаж, когда там испытывали препараты для лечения последней, четвертой стадии онкозаболевания, результат был ошеломляющий - в 30% случаев наступала ремиссия. Как говорится, невероятно, но факт. Депутаты, политики узнали об этом и просили: «Дайте этот препарат!». Но он появится у нас очень нескоро - только после того, когда закончатся все испытания, производитель изучит и учтет их результаты, выйдет на богатые рынки - в США, Японию и Европу, и лишь после этого, может быть, увидим его в Украине», - пояснил эксперт.

При этом он добавил, что из этических соображений лекарства не испытываются на детях. «Вообще-то это самый скандальный и самый демагогичный вопрос, - отметил эксперт. - У нас дети обеспечены лекарствами всего на 40%, а в остальных случаях доктор советует маме поделить «взрослую» таблетку и дать кусочек ребенку».

Взять детскую дозу лекарства просто негде. «Мы попали в замкнутый круг - без клинических испытаний именно на детях мы не имеем права рекомендовать малышам лекарственный препарат. Поэтому, когда они болеют, мы их «травим» взрослыми лекарствами - делим таблетку на четыре части», - констатировал фармацевт.