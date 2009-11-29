Радиоактивные вещества попали в автомат с питьевой водой

Несколько десятков сотрудников атомной станции "Кайга" в Индии облучились питьевой водой из автомата, сообщила Индийская корпорация по атомной энергии.

Утечки радиации из реактора станции, расположенной в штате Карнатака, не зафиксировано, угрозы окружающей среде и людям нет. Проверка выясняет, как радиоактивный изотоп водорода тритий мог попасть в автомат с питьевой водой, говорится в распространенном компанией заявлении директора станции "Кайга" Гупты.

Повышенный уровень радиоактивности у ряда сотрудников был выявлен еще 25 ноября во время обычной проверки. "Дальнейшее расследование показало, что источником попадания трития в организм стало употребление воды из одного из автоматов, который оказался заражен. Автомат был изолирован и выведен из эксплуатации", - сообщил директор.

По данным индийской прессы, от радиации пострадали 55 человек. Бывший глава Комиссии по атомной энергии Индии Анил Какодкар охарактеризовал в эфире частного индийского информационного телеканала инцидент как "вредительство" со стороны неизвестного сотрудника станции.

На АЭС "Кайга", напоминает РИА "Новости", введены в эксплуатацию три энергоблока мощностью 220 мегаватт, четвертый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.