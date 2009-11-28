Киевсовет создал новое КП вместо того, где 2 года назад потеряли печать

Депутаты Киевского городского совета создали новое коммунальное предприятие, которое будет заниматься водным фондом столицы, «Киевземводфонд» и передали ему все имущество, которое было на балансе КП «Плесо».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевского городского совета. За это решение проголосовал 81 из 112 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Согласно решению, установлен минимальный размер уставного фонда новосозданного предприятия в размере 100 тыс. грн. Киевской городской государственной администрации поручено осуществить все необходимые организационно-правовые мероприятия по выполнению этого решения и утвердить устав специализированного водохозяйственного коммунального предприятия «Киевземводфонд».

Докладывая по этому вопросу заместитель председателя КГГА Валерий МИРОНОВ отметил, что необходимость в создании нового коммунального предприятия, которое будет заниматься водными ресурсами столицы, вызвана тем, что в «Плесо» последние два года проводятся многочисленные проверки в связи с тем, что была утеряна печать этого предприятия и часть документации, в частности, бухгалтерские документы. Сейчас счета предприятия постоянно блокируются, и из-за этого «Плесо» не может работать.

В связи с этим мэрия считает необходимым создать новое предприятие с аналогичными функциями, которому будет передано имущество КП «Плесо» и сохранен трудовой коллектив путем его перевода в штат нового предприятия. Депутаты поручили на протяжении месяца откорректировать положение о работе новосозданного предприятия и провести работу по обеспечению перевода рабочих из «Плесо» в «Киевземводфонд». После этого предусматривается ликвидация КП «Плесо».

Кроме того, сегодня депутаты на сессии приняли решение о создании нового управления в структуре Киевской городской государственной администрации, а именно управления по охране, содержанию и эксплуатации внутренних водоемов столицы и земель водного фонда.

За соответствующий проект решения проголосовали 74 из 112 присутствующих в зале депутатов.

В ближайшее время предусматривается утвердить положение о новом управлении. Киевской городской государственной администрации поручено в установленном порядке решить вопрос финансового обеспечения и закрепления имущества за этим управлением.