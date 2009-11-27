В Газпроме заявляют, что проект «Северный поток» состоялся

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР уверен, что самый трудный этап в реализации проекта «Северный Поток» пройден.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», об этом он сказал во время встречи с президентом «Gasunie» Марселем КРАМЕРОМ.

«На сегодняшний день можно уверенно сказать, что проект «Северный Поток» состоялся», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его мнению, «самый трудный, начальный этап проекта пройден, критическая масса подготовительных мероприятий проведена».

Он отметил, что совместные усилия акционеров и команды «Nord Stream AG», европейских стран, заинтересованных в продвижении проекта, дают свои результаты. «Последовательное развитие проекта – это яркий пример укрепляющегося энергетического сотрудничества России и Европы», - заявил А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км.

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год, начало строительства – на первую половину 2010 года.

5 ноября т.г. правительства Швеции и Финляндии выдали компании «Nord Stream AG» разрешения на использование своих исключительных экономических зон (ИЭЗ) для прокладки морского газопровода «Северный поток» через Балтийское море. 20 октября Дания дала такое разрешение.