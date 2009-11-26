Депутата остановили тачкой и забили насмерть железными прутами

Сегодня, в 6 утра в поселке Великая Новоселовка Донецкой обл., убили директора агрофирмы “Евгеновское” Ивана Харамана, сообщает Газета по-украински.

По словам местных жителей, он выехал со двора своего дома в сторону села где работал. Через 50 метров дорогу перекрыли. “Кто-то поставил тачку посреди дороги. Рассыпали картошку. Хараман вышел из своей “Шкоды” и в этот момент на него напали несколько неизвестных, и избили железными прутьями”, - говорит местный житель.

“Все вокруг знают, что у него не было врагов”, - говорит сотрудник “Евгеновского”. “Его смерти могли желать только новые собственники предприятия”.

44% агрофирмы с августа принадлежат Олегу Шемякову. 5%, как и раньше, принадлежат дочери бывшего главы райадминистрации Великоновоселковского района Валерия Шыры. Сейчас Шыра возглавляет Великоновоселковский райсовет. Хараман тоже был депутатом.

28 сентября дом Харамана ночью забросали бутылками с зажигательной смесью. Хараман тогда обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором указал, что подозревает в нападении новых владельцев.

Незадолго до этого в Донецкий областной хозяйственный суд обратился с исками новый собственник и потребовал наложить арест на все имущество фирмы. После этого Хараман заявил о попытке захвата “Евгеновского” и обвинил в этом Шемякова.

Правохранительные органы не комментируют ситуацию.