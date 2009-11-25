В СБУ состоялся вечер-реквием к Дню памяти жертв голодоморов

Сегодня в Службе безопасности Украины по случаю Дня памяти жертв голодоморов состоялся вечер-реквием.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, обращаясь к личному составу, председатель спецслужбы Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что Голодомор-Геноцид 1932-1933 годов "является трагической страницей в истории Украинского народа, о которой мы вспоминаем с грустью и горечью". «Он оставил после себя на щедрой плодородной земле пустыню, распял на украинской Голгофе множество невинных душ. Это лихолетье и до сих пор болит неизлечимой раной в душе каждого украинца, потому что не было крестьянской семьи в тогдашней Украине, которую обошла бы эта беда», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Между тем, отметил он, «за минувшие годы было много сделано для того, чтобы достойно почтить память жертв Голодомора-Геноцида, вывести на свет документы и свидетельства, дать надлежащую оценку событиям и фактам. Однако необходимо еще восстановить, выхватить из мрака забвения много до сих пор неизвестных страниц из той горькой летописи и очистить ее от политических наслоений».

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что уголовное дело, которое возбудила в мае этого года и расследует Служба безопасности Украины по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, уже сегодня насчитывает 253 тома. Как доказательства преступления тоталитарного режима к нему, в частности, приобщены рассекреченные архивные материалы СБУ о страшной трагедии украинского народа. «Служба рассекретила все имеющиеся у нее документальные материалы о Голодоморе. Каждая строка, которая свидетельствует о преступлении против человечества, сегодня доступна для всех неравнодушных как в Украине, так и за рубежом», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.