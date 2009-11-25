В Азовском море столкнулись два теплохода

Cегодня в 06.57 теплоход «Santa Victoria» (флаг Коморские острова) при следовании под лоцманской проводкой из порта Ейск (Российская Федерация) столкнулся с теплоходом «Beryl» (флаг Сьерра-Леоне), который стоял на якоре в Азовском море, в результате чего последний затонул.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

«Beryl» был загружен металлоломом, на борту находились 11 членов экипажа (4 гражданина Азербайджана, 7 граждан Грузии) и один лоцман.

«Santa Victoria» был загружен пшеницей, на борту 14 членов экипажа (все члены экипажа - граждане Украины) и один лоцман.

Все члены экипажа теплохода «Beryl» и лоцман спасены и находятся на «Santa Victoria». В результате столкновения теплоход «Santa Victoria» получил повреждение носовой части, пробоину выше ватерлинии и потерял якорь.

Оператором судна предложено осуществить переход теплохода «Santa Victoria» в порт Керчь для дальнейшего расследования этой серьезной аварии и репатриации спасенного экипажа, отметили в Минтрансе.

Около 14 часов к теплоходу «Santa Victoria» ошвартовалось пограничное судно Вельбот-59 под флагом Российской Федерации, которое высадило на борт осмотровую группу пограничников, они требуют от капитана суда осуществить переход в порт Темрюк (Российская Федерация) для расследования аварийного события.

Дальнейшая информация о состоянии судна и судовладельцев выясняется.