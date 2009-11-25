Томенко: дом-музей Грушевского не должен подчиняться киевской власти

Мемориальный дом руководителя Украинского государства Михаила Грушевского должен быть в подчинении или Верховной Рады Украины, или Министерства культуры.

Такое мнение сегодня выразил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По случаю 75-й годовщины со дня смерти председателя Центральной Рады, выдающегося украинского деятеля и историка Михаила Грушевского, Н.ТОМЕНКО пригласил парламентских журналистов на своеобразный открытый урок по истории украинского парламентаризма, который состоялся в Историко-мемориальном музее Михаила Грушевского в Киеве.

Н.ТОМЕНКО отметил, что М.Грушевский является самым выдающимся государственным деятелем и историком ХХ века. По словам вице-спикера, научная, общественная и государственная деятельность председателя Украинского парламента требует большей пропаганды и уважения. Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что дом-музей М.Грушевского в Киеве должен стать более значимым в пропаганде этого исторического деятеля.

«К сожалению, потенциал музея и его коллектива не в полной мере используется ни местной, ни центральной властью, ни вузами и школами. Вполне логично, чтобы здесь проходили и уроки истории, конференции и семинары», - сказал он.

Говоря о неадекватном отношении к музею М.Грушевского Киевской городской власти, Н.ТОМЕНКО отметил, что мемориальный дом председателя Украинского парламента и первого Президента должен быть или национальным заведением в системе Министерства культуры, или Верховной Рады Украины.

Во время встречи Н.ТОМЕНКО подарил музею двухтомный «Руссько-малоросийский словарь», изданный Киевским университетом имени святого Владимира в 1897-1899 годах.