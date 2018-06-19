За что Черновецкий невзлюбил Украинскую энциклопедию

О подпольных договоренностях насчет помещения Кильчицкая написала: «Все, что происходит, происходит от имени и в интересах горожан». Тех горожан, которые сидят на Крещатике?.. Почему выселяют издательство...

Киевский городской совет отличился очередным решением от 29 октября 2009 года: команда Черновецкого решила лишить общественность еще одного очага культуры. В этот раз – единственного в Украине специализированного издательства «Украинская энциклопедия» им. Н.Бажана, находящегося по адресу ул. Б.Хмельницкого, 51-А. Киевсовет принял решение о лишении издательства арендуемого помещения и передаче его Международному благотворительному фонду «Здоровье будущего», одновременно утратило силу прежнее решение горсовета от 28 августа 2008 года о продлении договора аренды издательству.

По логике, фонд, которому передают такое большое помещение – 2,5 тысяч квадратных метров, – в центральной части столицы, откуда выселяют издание, работавшее там свыше 50 лет (с 1958 года), должен быть солидный и популярный. Спасающий тысячи и тысячи людей. Хотя и это, как по мне, не аргумент.

А что же известно о “Здоровье будущего”? У него есть свой интернет-сайт, который о многом говорит. Среди партнеров «Здоровья будущего» указан фонд «Украина 3000». Однако в самой «Украине 3000» от такого партнерства открестились, сказали, что это какое-то «недоразумение». «Здоровье будущего», если верить сайту, основано еще в 2005 году, но провело всего-навсего четыре мелких мероприятия, причем за последние полгода. Некоторые из них совместно с другими фондами. Мы связались с нынешней руководительницей «Здоровья будущего» Анной Платок, попросили ее объяснить, чем занимается ее фонд. Сначала руководительница толком не могла ничего объяснить, в итоге сказала, что все это время они приводили в порядок документы. Странно, ведь фонд зарегистрировали больше четырех лет назад. В итоге заявила, что «фонд стремится выйти на международное сотрудничество».

– Зачем вам такое помещение, когда вы даже не зарекомендовали себя, как действительно эффективная благотворительная организация? – спросила я.

– Мы благотворительная организация, на каждой своей акции мы просили дать нам помещение, чтобы нормально работать. Потому что сейчас арендуем 6 квадратных метров. Мы не можем заниматься благотворительной деятельностью в таких условиях, потому с начала лета мы просили, чтобы нам дали большее помещение.

В фонде знают, что ради их «благотворительности» хотят выселить издательство, им очень жаль, однако комментировать это не берутся, поскольку мэр еще не подписал решение.

– Может такое быть, что и не подпишет, но если это произойдет, то мы с издательством будем стараться договориться, – сказала госпожа Платок. Правда, о чем именно будут договариваться, не уточнила.

Но пока мэр Киева Леонид Черновецкий решение сессии не подписал, коллектив «Украинской энциклопедии» питает надежду на позитивное для себя решение. Сегодня представители украинской интеллигенции под стенами “Энциклопедии” организовали акцию протеста в ее защиту под названием «Живая цепь».

– Как вы узнали, что «Украинскую энциклопедию» хотят выселить? Вам кто-то сообщил? – поинтересовались журналисты у директора «Украинской энциклопедии» Михаила Зяблюка.

– В СМИ появилась информация, что Киевский городской совет выставляет на приватизацию ряд объектов. Мы поинтересовались, нет ли среди них нашего здания. Оказалось, есть. Более того, было уже подготовлено решение о лишении нас права аренды и передаче его фонду «Здоровье будущего». Где он есть, что он есть? Неизвестно. Какая-то призрачная организация. О ситуации с выселением знают в ВР, Кабмине, мы сейчас готовим обращение к Президенту, к главе правительства, спикеру парламента, чтобы они приняли меры по недопущению такого дерибана национальной культуры и духовности.

– Может, вас за долги выселяют?

– Не думаю, потому что ни одного письма с предупреждением или объяснением нам не посылали. Конечно, у нас есть некоторые долги, но они не больше, чем у каждой организации, то есть они невелики... А у Киевской администрации миллиардные долги, так что? Мы свои долги в ближайшие два-три месяца погасим. В конечном итоге, это не имеет значения, за такое не выселяют.

– Есть ли в Украине аналоги вашего издательства?

– Это первое и единственное издательство энциклопедий в Украине. Это научно-энциклопедическое издательство. Мы в последнее время издали энциклопедию в шести томах, которая получила Государственную премию. Нами издана «Энциклопедия Украинский язык». Сейчас готовится 28-томный свод достопримечательностей истории культуры Украины в ста книгах. Из этого дома вышла «Книга памяти Украины». Идет огромная работа по возрождению украинской национальной памяти, духовности. Еще готовится большая энциклопедия в тридцать томов «Интеллектуальный паспорт Украины». Все нации уже имеют такую энциклопедию, а мы пока отстаем.

– Может, вам предлагали какое-то альтернативное помещение?

– Нет, не предлагали. Но мы бы и не согласились. Это все равно что куда-то переносить Оперу с ее места или Академию наук.

Писатель Иван Драч вспомнил, что когда-то «большой человек Никита Хрущов искал Николая Бажана. Он писал ему: «Где ты? Давай думай о том, что нужно издавать энциклопедию».

– А еще перед тем – в 20-30-е годы, хоть и был большим коммунистом, Николай Скрипник думал о том, что нужно издавать энциклопедии. И первая энциклопедия была во времена Скрипника. А Николай Платонович Бажан продолжил это дело, он издал массу энциклопедий, словарей. Когда возглавлял это все Бажан – великий культурный и государственный деятель, переводчик, поэт, – то он был защитником многих писателей, и это помещение было центром украинской культуры. И вы видите, что сейчас хотят с ним сделать!

– Отчего это происходит, по вашему мнению?

– Потому что есть враги украинской культуры. Это же не первый дом, который хотят отдать! С музеем Бажана была история, с музеем Павла Тычины были проблемы, магазин «Ноты» тоже ликвидировали. Да, в конце концов, пройдите по Крещатику, там невозможно уже найти точки культуры, все позакрывали. Деньги в их руках – как ржавчина, которая разъедает железо.

Руководитель Госкомтелерадио Олег Наливайко тоже принял участие в «Живой цепи»:

– Мы очень обеспокоены тем, что планируется расторгнуть договор об аренде с тремя издательствами. «Украинская энциклопедия» – это одно из наших базовых издательств. Ведь программа украинской книги, в частности, основывается на исполнительской работе, которую проводит «Украинская энциклопедия». В этом году «Украинская энциклопедия» выпустила уже две книги, причем без финансирования государства. Первое финансирование прошло вчера. Когда я выходил из кабинета, пришел ответ от Киевсовета, который подписала Ирэна Кильчицкая. Она написала: «Все то, что происходит, происходит от имени и в интересах горожан». Мне непонятно, о каких горожанах идет речь. Тех, которые сидят на Крещатике? Кто еще может поддерживать выселение одного из лучших издательств?

Наливайко также призвал журналистов не быть безразличными и реагировать на такие вещи, потому что вскоре в этих помещениях будут продавать «шаурму или пирожки».

– Мы не дадим им расторгнуть договор аренды. У энциклопедии есть свои проблемы, но она зарабатывает деньги. Вчера за ее работу было перечислено полмиллиона гривен.

Олег Наливайко заверяет, что Киевсовет грубо нарушил закон Верховной Рады об обеспечении моратория на выселение, в том числе издательств.

– Речь идет о грубом нарушении закона. Также есть протокольное поручение Кабмину от мая месяца этого года, где также подчеркнуто, что органы центральной власти, местной власти не должны разрешать выселение издательств, книжных магазинов, учреждений книгораспространения, газет. Поэтому, если Черновецкий подпишет это решение, мы будем подавать в суд.

– Говорили ли вы лично с Черновецким об этом?

– Нет, мы специально перевели это в официальную плоскость, поскольку это было какое-то подпольное решение. Мы это решение Киевсовета получили своими чуть ли не агентурными методами, потому что все, что делает Киевсовет, – делает под столом, а затем подносит как нечто такое, что делается в интересах народа.

Справочно. «Украинская энциклопедия» основана в 1927 году, на улице Хмельницкого находится с 1958 года. Выпустила свыше 200 наименований универсальных и отраслевых энциклопедий, энциклопедических справочников и словарей. Благодаря издательству Украина вошла в 25 стран мира с собственной универсальной энциклопедией. В структуре издательства функционирует также главная редакция “Свода достопримечательностей истории и культуры”. В этом же помещении размещено поисково-издательское агентство «Книга памяти Украины» и редакция журнала «Соняшник», которые тоже хотят выселить. В свое время от решений Киевгорадминистрации уже пострадали такие издательские учреждения, как «Украина», «Здоровье», «Искусство», «Техника», «Музыкальная Украина», «Лыбидь». Они были выселены из арендованных помещений. За последние годы закрыты специализированные книжные магазины «Поэзия», «Подписные издания», «Пропагандист», «Світогляд», «Спортивная книга», «Зміна», «Ноты», «Книга - почтой», «Техническая книга», «Книжный мир», «Медицинская книга», «Планета».