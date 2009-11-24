Новый НПЗ на западе Украины сможет принимать ливийскую нефть

Украина прорабатывает вопрос о создании совместного предприятия с Ливией для разработки технико-экономического обоснования строительства нефтеперерабатывающего завода на украинской территории, сообщил директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Алексей НЕСТЕРЕНКО.

"Мы надеемся, что в ближайшее время, в этом году, в Украине состоится совместное заседание украинской и ливийской части рабочей группы по дальнейшим шагам этого инвестиционного проекта", - сказал он журналистам в Триполи.

По его словам, украинская часть рабочей группы уже провела маркетинговое исследование по выбору площадки строительства нового НПЗ - "это район Брод (Львовская обл.) и район порта Южный (Одесская обл.)".

Он также отметил, что украинская сторона изучила различные маршруты поставки нефти на будущий НПЗ: как непосредственно ливийской, так и каспийской по схемам замещения из портов в акватории Черного моря. Директор департамента добавил, что эти варианты проработаны как с точки зрения стоимости доставки, так и с точки зрения качества сырья. По его словам, полученная оценка – в пределах $630 за тонну на входе на предприятие - является приемлемой.

"Это нормальная цена и на сегодня, в принципе, экономически выгодная", - сказал он.

А.НЕСТЕРЕНКО уточнил, что мощность переработки будущего НПЗ составит 8-10 млн. тонн нефти в год, глубина - 96%, а качество нефтепродуктов будет соответствовать стандарту евро 5.

По его словам, первую очередь НПЗ планируется ввести в действие в течение пяти лет.