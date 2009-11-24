В Киеве завтра закроют движение на ул. Зверинецкой

25 ноября в Киеве на ул. Зверинецкой на участке от ул. Соловцова до ул. Вильшанской будет закрыто движение транспорта в дневное время, с 8.00 до 17.00.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ограничение движения связано с ремонтом верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на указанном участке дороги.

Объезд транспорта будет организован по улице Тимирязевской.

Работы будет проводить коммунальная корпорация «Киевавтодор», которая просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог.