Социальную карточку киевлянина можно будет получить уже в декабре

Уже в конце года каждый социально незащищенный киевлянин сможет получить личный электронный платежный документ – социальную карточку киевлянина.

Об этом сообщил председатель рабочей группы по изучению вопросов разработки комплексного механизма социальной защиты населения, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, информировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Сегодня столичная власть делает все возможное для того, чтобы уже в декабре киевляне начали получать личные электронные платежные документы. И главная наша задача сегодня – начать мощную разъяснительную работу, рассказать жителям о преимуществах таких карточек и начать их оперативное распространение», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, с целью изучения и обобщения зарубежного опыта внедрения и функционирования социальных карточек члены столичной рабочей группы ездили в Москву и Хельсинки, где успешно работают аналогичные проекты.

«Мы будем распространять социальные карточки во всех районах города. В каждом ЖЭКе будут работать сотрудник банка, социального управления, фотограф. В ЖЭК будут приглашать киевлян, знакомить их с возможностями и преимуществами пользования социальной карточкой. В случае согласия на получение такого документа будущий владелец карточки напишет заявление и через несколько дней получит персональную социальную карточку. Подчеркну, что выдача этих электронных платежных документов будет осуществляться бесплатно», – объяснил механизм распространения социальных карточек А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, социальная карточка киевлянина имеет надежную систему защиты и может выполнять следующие функции:

1. Идентификационного документа (удостоверение личности).

2. Средства достоверного учета:

- персонифицированных данных граждан;

- льгот, которые предоставляются органами государственной власти и местного самоуправления;

- социального обслуживания одиноких неработоспособных граждан в территориальных центрах районов города.

3. Средства реализации льгот, которые предоставляются соответствующим категориям граждан:

- в городском пассажирском транспорте (метрополитен, электротранспорт, автобусы и маршрутные микроавтобусы);

- при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- при бесплатном получении или покупке медикаментов;

- при получении медицинских услуг;

- при регистрации в льготных очередях, например, на получение средств передвижения для граждан с ограниченными возможностями или обеспечения средствами реабилитации и протезирования;

- при получении других льгот, например, бесплатного обеспечения твердым топливом.

4. Дисконтной карточки для оплаты товаров в магазинах и супермаркетах.

5. Платежным средством, счетом для перечисления пенсий и адресной материальной помощи (по желанию граждан).

6. Хранения информации медицинского характера (например, группа крови, медицинские препараты, которые вызывают аллергические реакции, и прочее, по желанию граждан).

7. Другой информации, например, медицинского страхования, программ лояльности и пр.

Как сообщалось, 12 октября текущего года были определены победители конкурсного отбора потенциальных исполнителей работ по внедрению системы «Социальная карточка киевлянина». Ими стали ООО «Универсальные информационные технологии» и ОАО «БМ Банк».