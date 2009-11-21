Эксперт: Украина не была готова к эпидемии гриппа A/H1N1

Основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ в интервью УНИАН выразил мнение, что деньги, выделенные на борьбу с гриппом тратятся в нашей стране не на решение основных задач.

Почти полтора миллиона заболевших украинцев – это очень большая цифра, в то же время такой статистики могло и не быть, если чиновники от медицины были готовы к эпидемии, заявляет президент фонда Eurolab.

А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ убежден, что опыт специалистов Eurolab в диагностировании вируса гриппа A/H1N1 доказывает: выявление данной инфекции и адекватное лечение не составляет проблем.

«Например, Eurolab очень оперативно закупил 100 тысяч тест-систем для диагностирования вируса гриппа A/H1N1, а также большую партию тамифлю. В период обострения эпидемии к нам ежедневно обращались около 300 людей. В среднем - на 10 заболевших приходилось 1-2 случая подтвержденного гриппа. Мы обращались к органам здравохранения подтвердить выявленые случаи гриппа, а также с просьбой верифицировать данный штамм вируса, оказалось, что государственная система медицины, не готова включить нас в алгоритм своих действий,» - отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он считает, что диагностировать новый вирус гриппа можно во всех регионах нашей страны, а главное, «не надо тратить сотни миллионов народных денег на закупку дорогостоящего оборудования». «Ведь нет ничего удобнее, как «под шумок» «реализовывать» миллионы. Что у нас с успехом делают,» - убежден А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua