Карпачева насторожила Европу

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД направили председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ письмо, в котором выражают свою обеспокоенность вопросом назначения Омбудсмена в Украине.

Копия письма была предоставлена Секретариатом фракции "Наша Украина", сообщает пресс-служба одноименного блока.

“Мы обеспокоены вопросом, который мы обсуждали с вами во время нашего последнего визита в Украину в октябре прошлого года, а именно - доверием к институту Омбудсмена в Украине. Мы всегда имели прекрасные отношения с офисом вашего Уполномоченного по правам человека, но только до последнего времени”, – говорится в письме. Докладчики ПАСЕ выражают сожаление по поводу того, что бывший Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА “вопреки своей присяге действовать "независимо, беспристрастно" приняла участие в активной партийной деятельности, а позже нарушала Закон Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" совмещением двух мандатов до освобождения ее от должности.

Докладчике ПАСЕ напоминают, что 11 января Верховная Рада будет избирать нового Омбудсмена на следующие несколько лет. “В этом контексте мы хотели бы напомнить вам, что Обмудсмен в европейских странах рассматривается как арбитр с высокой моральной репутацией, политически независимый человек, который способен поддерживать свою независимость в отношениях с властью, различными политическими партиями, а также лоббистами, которые пытаются защитить конкретные интересы”, - отмечают они.

Х.СЕВЕРИНСЕН и Р.ВОЛЬВЕНД указывают на то, что Омбудсмен должен быть “квалифицированным и опытным лицом с высокой моральной репутацией, а также политически независимым”. "Омбудсмену запрещается принимать участие в любой оплачиваемой деятельности и принимать любое личное участие в политической деятельности", - подчеркивают докладчике ПАСЕ.

"Способ назначения Омбудсмена должен обеспечивать широкую основу для того, чтобы это лицо воспринималось как независимое, удаленное от политических интересов и при этом имело априори самое широкое возможное доверие разнличых политических групп в стране", - отмечается в письме докладчиков ПАСЕ к А.МОРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в 2006 г. парламент прекратил полномочия Н.КАРПАЧЕВОЙ как Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в связи с ее избранием народным депутатом. Согласно действующему законодательству, кандидатуры на эту должность должны быть поданные в 20-дневной срок.

Н.КАРПАЧЕВА занимала пост Уполномоченного ВР по правам человека с 1998 года.

14 декабря в 2006 г. парламентская фракция “Наша Украина” на заседании поддержала предложение Президиума партии относительно кандидатуры известного правозащитника, руководителя Украинской Хельсинской группы Евгения ЗАХАРОВА на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

15 декабря в 2006 г. председатель Верховной Рады А.МОРОЗ внес кандидатуру Н.КАРПАЧЕВОЙ на должность Уполномоченного ВР по правам человека.

Верховная Рада планирует 11 января 2007 г. назначить Уполномоченного ВР по правам человека.