Украине обещают несколько дней дождя

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью в западных, днем и в северных и центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южной части, восточных и центральных областях местами туман. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях, а днем на большей части территории страны местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 1-6°, днем 4-9° тепла, в западных областях и южной части до 12°; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

12-13 января - облачно с прояснениями. 12 января в Украине осадки, преимущественно в виде дождя (в Карпатах и на Закарпатье сильные); 13 января в восточной половине страны дождь и мокрый снег с прекращением днем, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, 12 января и ночью 13 января местами порывы 15-20 м/с (на высокогорье Карпат ночью 12 января 25-30 м/с). Температура ночью 0-5° тепла; днем 4-9° тепла, в западных областях, 12 января и на крайнем юге страны местами 10-12°, 13 января в северных, центральных, восточных и Запорожской области 1-6° тепла (в Карпатах 12 января на протяжении суток 1-4° тепла, 13 января ночью 1-4° мороза, днем около 0°).

14 января в Украине дождь, лишь днем в южной части без существенных осадков; температура существенно не изменится. 15 января в западных и в Винницкой областях, а днем и в южной части временами осадки, преимущественно в виде дождя, на западе местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, на юге страны и Закарпатье до 9° тепла, в восточной части местами 0-1° мороза.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с (в Киеве и местами по области). Температура в Киеве ночью 3-5°, днем 6-8° тепла; по области ночью 1-6°, днем 4-9° тепла.

12-13 января - облачно с прояснениями. 12 января ночью небольшой, днем умеренный дождь; 13 января без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем 12 и ночью 13 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 12 января 4-9°, 13 января 1-6° тепла.

14 января временами небольшой дождь; температура существенно не изменится. 15 января без существенных осадков; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.