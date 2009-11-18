В Артемовске двое мужчин убили соседа, который залил их квартиру

В Артемовске Донецкой области двое мужчин избили до смерти соседа, залившего их квартиру.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Артемовский горотдел милиции из больницы поступило сообщение о том, что к ним в бессознательном состоянии доставлен 49-летний мужчина. У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер. Вскоре пострадавший скончался в больнице.

Работники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 30-летнего жителя Харьковской области и 36-летнего жителя г. Часов Яр. Выяснилось, что они выбили входную дверь, проникли в квартиру потерпевшего, где избили его в отместку за то, что тот залил квартиру, в которой они распивали спиртные напитки.

Мера пресечения задержанным избирается.