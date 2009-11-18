У Черновецкого будут консультировать, как бросить курить

По случаю Всемирного дня борьбы против хронической обструктивной болезни легких, сегодня с 14.00 до 16.00 на круглосуточной справочной телефонной службе «Здоровье» 15-83 организовано консультирование населения по вопросам отказа от курения.

Консультации будет предоставлять главный врач Киевского городского Центра здоровья, кандидат медицинских наук Отто СТОЙКА, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

«На массовых информационно-оздоровительных акциях, посвященных преодолению курения и профилактике неинфекционных заболеваний, курильщикам демонстрируется уже знакомая многим журналистам прочно запаянная стеклянная банка, в которой содержится 700 мл густой темной смолы. Такое количество маслянистого тяжелого дегтя оседает на протяжении года в легких заядлых курильщиков», – заметил О.СТОЙКА.

По словам специалистов, такая пленка дегтя очень прочная и разрежается только во сне, когда человек занимает горизонтальное положение. Утром при кашле мокрота с большими усилиями отхаркивается из легких. Таким образом организм пытается освободиться от инородного вещества.

«В таких случаях человек получает от врача неутешительный диагноз – хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Главной ее причиной является курение, в том числе пассивное. Другие факторы – загрязнение атмосферного воздуха и воздуха помещений в результате приготовления пищи и отопления, запыленность и химическое загрязнение на рабочих местах, частые инфекции дыхательных путей в детстве», – отметил О.СТОЙКА.

По оценкам ВОЗ, 210 млн. людей во всем мире болеют ХОБЛ в умеренной и тяжелой форме, 3 млн. ежегодно умирают от этой болезни. ХОБЛ – это болезнь легких, для которой характерным является хроническое нарушение воздушного потока в легких, что мешает нормальному дыханию и полному выдоху. Такие термины как «хронический бронхит» и «эмфизема» сегодня уже почти не используются. Они включены в диагноз ХОБЛ, и это не просто кашель курильщика, а угрожающая для жизни болезнь.

Основными симптомами ХОБЛ является одышка или чувство недостаточности воздуха, избыточное выделение мокроты и хронический кашель. С развитием болезни затрудняется ежедневная физическая активность, такая, например, как подъем на несколько ступенек. Болезнь развивается медленно и чаще проявляется после 40 лет.

С распространением курения среди женского населения, а также рисками влияния загрязненного воздуха помещений, болезнь будет поражать женщин и мужчин почти в одинаковой мере. Самым эффективным мероприятием профилактики является воздержание от курения табака, в том числе пассивного.

Помощь в отказе от курения можно получить, позвонив по телефону на круглосуточную врачебную телефонную справочную службу «Здоровье» 15-83.

Индивидуальные и групповые консультации предоставляются в антитабачном клубе Киевского городского Центра здоровья. Заседания проходят в третий четверг каждый месяц с 18.00 по адресу: ул. Дегтяревская, 25. Справки и предварительная запись по телефонам 483-96-00, 483-96-50.