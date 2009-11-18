Праздничный ужин в пгт Репки: тринадцать людей в тяжелом состоянии

В Черниговской области госпитализированы 17 человек, отравившихся в кафе.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, 16-17 ноября в инфекционное отделение Репкинской центральной районной больницы поступили 17 взрослых жителей пгт Репки с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Люди отравились во время празднования юбилея в одном из кафе райцентра. Тринадцать больных находятся в тяжелом состоянии, состояние четырех больных – средней степени тяжести.