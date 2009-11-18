Потребительский рынок начинает расти, но до восстановления еще полгода

С ноября текущего года динамика розничного товарооборота в Украине будет понемногу улучшаться.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, считает он, украинский потребительский рынок должен возобновить уверенный рост лишь во втором полугодии следующего года.

По мнению экономиста, рост на 3,1% в октябре т.г. (в месячном выражении) связан преимущественно с фактором сезонности, отражающим восстановление после сентябрьского сокращения. Октябрь является последним месяцем 2009 года, который сравнивается с докризисной базой 2008 года, подчеркнул он.

В частности, полагает А.БЛИНОВ, розничную торговлю в октябре прошлого года поддержало начало девальвации гривни. Тогда украинцы производили массовые покупки, чтобы сохранить свои гривневые сбережения от обесценивания и успеть приобрести импортные товары длительного пользования до их удорожания, отметил экономист.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-октябре 2009 года уменьшился на 20,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 187 млрд. 839,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-октября т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Донецкой - на 27% - до 16 млрд. 363,8 млн. грн., Днепропетровской - на 26,7% - до 16 млрд. 152,8 млн. грн., Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях - на 24,9% - до 3 млрд. 825,4 млн. грн., 4 млрд. 962,3 млн. грн. и 3 млрд. 555 млн. грн. соответственно.