С аварийного судна ”Odisk” сняли 1,5 тонны опасного вещества

В Керченском порту с аварийного сухогрузного судна "Odisk" уже выгрузили свыше 1,5 тонн опасного химического вещества.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера о 16.00 была начата разгрузка судна с помощью портовых кранов в закрытые складские помещения для временного хранения.

По состоянию на 7.00 10 января разгружено 1560 тонн ферросиликомарганца (на склад временного хранения доставлено 700 т.). Разгрузка судна продолжается (осталось 440 т). К работам привлечено 47 лиц и 10 ед. техники.

8 членов экипажа суда, которые 5 января в результате отравления были госпитализированы, находятся на лечении в Ливадийской больнице г. Ялта (1 человек - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести).

Общую координацию действий осуществляет министр по делам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 января судно "Odisk" (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун) транспортировало 2000 тонн химических веществ (ферросиликомарганца) из порта Керчь в турецкий порт Искандерун. Капитан корабля сообщил в дежурную службу Ялтинского морского порта об отравлении химическими веществами 5 членов экипажа (состав экипажа 10 человек - 6 граждан Украины и 4 - Российской Федерации), из которых двое людей умерли.

В ходе спасательных работ экипаж был снят из судна на берег. В данное время "Odisk" находится в Керченском порту под арестом.

По факту небрежности, следствием которой стала смерть двух моряка, прокурором АР Крым возбуждено уголовное дело за ст.367 ч.2 Уголовного кодекса Украины, которое расследуется следственной группой прокуратуры автономии.