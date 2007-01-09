Земляки Дракулы хотят купить его замок (фото)

Министерство культуры Румынии намерено помешать властям города Брашова выкупить у наследника рода ГАБСБУРГОВ замок, известный как замок Дракулы, пишет британская газета The Daily Telegraph.

В министерстве напомнили, что никто не может купить этот объект, пока ведомство официально не откажется от приобретения. В то же время, министр культуры Румынии Адриан ИОРГУЛЕСКУ уточнил, что запрошенная за замок сумма в 77 миллионов долларов слишком высока, и министерство пока не проявило интереса к покупке. Он предложил провести оценку замка.

Тем временем юристы ГАБСБУРГОВ уже помогли властям Брашова получить в одном из венских банков кредит для покупки замка.

Замок, в котором бывал господарь Валахии Влад III Цепеш ("Колосажатель"), ставший прототипом для главного героя книги Брэма Стокера "Дракула", в середине прошлого века был отобран у семейства ГАБСБУРГОВ и превращен в музей. Позже он был возвращен Доминику фон ГАБСБУРГУ, который в 2006 году выставил замок на торги.

Влад III родился около 1430 года. В возрасте 13 лет был взят турками в заложники и четыре года провел в плену. Вернувшись в Валахию, он начал сражаться с османскими войсками и добился нескольких ярких побед. Наряду с военным талантом господарь обладал явными садистскими наклонностями. В период его правления было замучено до смерти (в основном посажено на кол) более 20 тыс. человек. По одной из легенд, Дракула любил обедать на поле боя или месте недавней казни.

В 1476 году он был убит собственными боярами: убийцы пронзили грудь господаря копьями, отрубили ему голову и отослали ее турецкому султану.

Практически сразу после смерти о Владе стали слагать легенды, одна страшнее другой.