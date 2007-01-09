Лавринович придумал барьер для преступлений против собственности

До апреля 2007 года Министерство юстиции внедрит модернизированную версию Единого реестра специальных бланков нотариальных документов, которая призвана снизить до минимума злоупотребления в этой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ, подписанный министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, должен быть реализован на протяжении трех календарных месяцев после вступления документа в силу с 28 декабря 2006 года. (Единый реестр специальных бланков нотариальных документов - электронная база данных, которая содержит информацию о выданных нотариусам специальных бланках нотариальных документов и их расходования нотариусами, а также недействительные бланки.)

Модернизация реестра позволит усилить контроль за оборотом специальных бланков нотариальных документов. Таким образом планируется повысить уровень защиты имущественных прав и интересов граждан и юридических лиц, а также создать дополнительный барьер для преступлений против собственности, отметили в пресс-службе.

После внедрения новой версии реестра, держателем которого является Министерство юстиции, нотариусы будут нести персональную ответственность за проверку подлинности специального бланка нотариальных документов через Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. Обязательной проверке будет подлежать каждый бланк, на котором изложен текст документа, который подается нотариусу для совершения нотариальных действий. Поиск информации в Едином реестре осуществляется по серии и номеру соответствующего бланка. На экземпляре документа или его копии, которая будет оставаться в делах государственной нотариальной конторы или у частного нотариуса, будет делаться отметка о проверке подлинности специального бланка нотариального документа по данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов с обязательным указанием времени, даты и идентификационного номера проверки.

Нотариусы также будут отвечать за своевременность и достоверность сведений, которые они будут предоставлять для внесения в реестр.

Кроме того, усилены требования относительно хранения бланков нотариусами. Заведующие государственных нотариальных контор, государственные и частные нотариусы несут персональную ответственность за организацию хранения, расходования и учета бланков.

Усилены также требования относительно испорченных бланков. Нотариусы будут сдавать испорченные, аннулированные или дефектные бланки в информационно-издательский центр украинского нотариата, о чем будет составляться акт в двух экземплярах. Уничтожение таких бланков будет осуществляться комиссией в составе представителя Украинской нотариальной палаты, представителя ГП "Информационно-издательский центр украинского нотариата" и представителя Администратора Единого реестра.

За несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков или недействительных бланках, управление юстиции будет приостанавливать деятельность частного нотариуса и будет привлекать к дисциплинарной ответственности государственного нотариуса. За непринятие таких мер начальник соответствующего управления юстиции будет нести персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Украины, подчеркнули в пресс-службе Минюста.

Как сообщалось ранее, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, анализ использования нотариусами специальных бланков нотариальных документов засвидетельствовал, что в этой сфере создалась проблемная ситуация.

На протяжении последних двух лет количество похищенных нотариальных бланков по Украине возросло на 30%. В 2006 году такие кражи произошли в подавляющем количестве регионов Украины. Среди областей, где наблюдается постоянный рост краж нотариальных бланков, министр назвал Днепропетровскую, Полтавскую и Харьковскую области. В 2006 году значительные кражи зафиксированы в Сумской, Закарпатской, Винницкой, Херсонской и Кировоградской областях.

В целом по Украине в 2006 году было украдено более 5,5 тысяч нотариальных бланков.

Кроме того, зафиксирован массовый рост количества испорченных нотариальных бланков. По словам министра юстиции, с 2004 по 2006 год количество бланков, которые ежегодно портятся нотариусами, возросло почти на 20%. Лишь в 2006 году нотариусы испортили почти 75 тысяч бланков. Постоянный рост количества испорченных бланков наблюдается в Киеве и Киевской области, а также Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.