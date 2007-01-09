В Украине будет дождливая погода

10 января, по прогнозам синоптиков, в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром в южной части и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах и местами на востоке страны 1-3° мороза; днем 3-8° тепла, в западных областях и южной части до 10°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

11-12 января в Украине облачная погода. 11 января в западных, а днем и в северных и центральных областях, 12 января в большинстве областей Украины осадки преимущественно в виде дождя, в Карпатах - с мокрым снегом (ночью 12 января в Закарпатье сильный дождь). Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных, а 12 января и в восточных областях и южной части отдельные порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах, а 11 января и в восточных областях до 3° мороза; днем 4-9° тепла, в Крыму до 11°, в восточной части 2-7° тепла.

13-14 января. 13 января в западных областях Украины временами небольшой, в восточных (ночью и в Запорожской и Херсонской) областях и Крыму умеренный дождь, 14 января на севере Левобережья местами небольшой дождь; на остальной территории - преимущественно без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла, в южной части до 11°.

15-19 января - преимущественно без осадков, только днем 17 января в северных областях, а 18 января в восточной части небольшие и умеренные осадки, преимущественно дождь. Температура существенно не изменится, только 16-17 января ночная температура, кроме западной части и Крыма, снизится до 5° мороза-1° тепла.

10 января в Киеве и области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°; по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

11-12 января облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

13-14 января в столице и области преимущественно без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-9°.