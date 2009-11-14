Минздрав: вопрос с аппаратами искусственного дыхания скоро будет снят

18:54, 14 ноября 2009
Общество
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Идет их закупка за границей

Вопрос обеспечения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких будет снят в течение ближайших дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в Ивано-Франковске заместитель министра здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК, который находится с рабочей поездкой на Прикарпатье.

По его словам, клиники Западной Украины в первую очередь обеспечиваются оборудованием, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких.

В течение месяца таким оборудованием будут обеспечены больницы, в которых сегодня его еще не хватает. «Вопрос с аппаратами искусственной вентиляции легких будет снят буквально в течение ближайших дней, – сказал заместитель министра здравоохранения. - Сейчас продолжается их закупка у зарубежных производителей и процесс поставок в Украину».

По его словам, «первую очередь оборудования, в соответствии с разнарядкой, все регионы получили еще на прошлой неделе».

«Сейчас продолжается вторая очередь доставки оборудования в области, - сказал З.МЫТНИК. – В частности, медицинское оборудование поступает в те регионы, которые оказались в эпицентре эпидемии».

З.МЫТНИК посетил Ивано-Франковску областную инфекционную больницу, областной перинатальный центр, областную детскую больницу. Также он общался с медиками, которые работают над преодолением эпидемии, и посетит один из районов области.

Главные врачи медицинских учреждений сообщили заместителю министра, что сегодня их учреждения полностью обеспечены необходимыми лекарствами, однако высказали пожелание увеличить количество современного медицинского оборудования.

 

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