Нацбанк ожидает восстановления украинской экономики в 2011-2012 годах

Национальный банк Украины ожидает восстановления украинской экономики в 2011-2012 годах.

Как пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 44 (772) 14-20 ноября), такое мнение высказал исполнительный директор Национального банка Украины по макроэкономическим вопросам Игорь ШУМИЛО в ходе публичной дискуссии представителей государственного и негосударственного секторов, организованной при участии издания.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени понадобиться Украине, чтобы восстановить уровень производства до предкризисных показателей, И.ШУМИЛО отметил: «В этом году падение 14%, следующем – 3-4% (рост). То есть еще 10% разницы по сравнению с 2008-м. Если мы будем расти по 5%, то это 2011-2012 годы».

По мнению И.ШУМИЛО, украинский бизнес в очередной раз адаптировался к кризису намного лучше, нежели можно было ожидать при нынешних действиях властей.

Одним из главных факторов экономического восстановления представитель НБУ назвал отсутствие поводов для нового возмущения девальвационных и инфляционных ожиданий. С этой целью Национальный банк установил четкие рамки денежной эмиссии.

По поводу последнего, то НБУ планирует, что монетарная база на конец 2009 года не превысит 198 млрд. грн. Сейчас этот показатель находится на уровне 180 млрд. грн. В 2010 году планируется, что рост денежных агрегатов не превысит 9-13%.