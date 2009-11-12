23 ноября вкладчики Укрпромбанка получат доступ к своим депозитам

С 23 ноября вкладчики "Укрпромбанка" получат доступ к своим средствам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА.

По его словам, "Родовид Банк" с 17 ноября начнет принимать заявки от вкладчиков "Укрпромбанка" на выплату депозитов, а с 23 ноября вкладчики уже получат доступ к своим средствам.

Как сообщал УНИАН, сегодня исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ на пресс-конференции сообщил, что Кабинет министров Украины на своем вчерашнем заседании утвердил решение о докапитализации «Родовидбанка» на 5,6 млрд. грн.

Напомним, 8 октября т.г. Кабинет министров Украины принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.