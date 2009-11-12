Fitch снизило рейтинги трех украинских городов, прогноз «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте украинских городов Киева, Одессы и Харькова. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, прогноз по долгосрочным рейтингам городов в иностранной и национальной валюте – «негативный».

«Данные рейтинговые действия следуют за понижением сегодня долгосрочных рейтингов дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по суверенным рейтингам – «негативный», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что понижение рейтингов также распространяется на три существующие эмиссии еврооблигаций Киева на общую сумму 700 млн. долл.