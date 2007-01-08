Украина рассчитывает на увеличение транзита российской нефти без привязки «к белорусской ситуации». Об этом в комментарии УНИАН относительно прекращения транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Беларусь в Польшу и Германию сообщил советник председателя правления ОАО «Укртранснафта» Александр ДИКУСАРОВ.

«Могу только подтвердить ту информацию, которая была до праздников, об увеличении объемов транзита российской нефти через Украину, согласно подписанному соглашению между «Укртранснафтой», «Транснефтью» и «ТНК-ВР», до 9 млн. тонн в год», - отметил он.

При этом он также сообщил, что идут переговоры относительно увеличения объемов транзита до 12 млн. тонн в год. «Это без привязки к белорусской ситуации», - подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.

Он не исключил возможности, что уровень транзита через Украину может корректироваться из-за прекращения транзита по «Дружбе». «При возникновении каких-то избытков российской нефти, думаю, мы можем рассчитывать на увеличение транзита», - отметил он, при этом высказав мнение, что ситуация с прекращением транзита через Беларусь временна, и в скором времени решится.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 января прекращен транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Беларусь.

ОАО «Укртранснафта» и российская компания «Транснефть» и международная компания ТНК-ВР 26 декабря подписали дополнительное соглашение к договору от 16 ноября 2004 года о прокачке не менее 9 млн. тонн нефти в год по нефтепроводу «Одесса-Броды» в направлении Мозырь-Броды-МНТ «Пивденный» до 2010 года. Новый маршрут стал альтернативой маршруту «Самотлор-Новороссийск», по которому раньше шли основные объемы российской нефти.

Новый маршрут «Самотлор-Мозырь-Броды-МНТ «Пивденный» стал выгоднее на 0,05 доллара за 1 тонну на 100 километров.

Справка УНИАН. Единая система магистральных нефтепроводов «Дружба» - крупнейший в мире нефтепровод. Построен в советские годы для транспортировки нефти из Сибири в страны Восточной и Западной Европы. Общая протяжённость - около 5200 км.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши и Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии).

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть»; словацкий - компанией Transpetrol, украинский – ОАО "Укртранснафта".