В ГПУ объяснили: исчезли 2 уголовных дела, но про «педофилов» - уцелело

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают обнародованное отдельными средствами массовой информации сообщение о похищении на Киевском железнодорожном вокзале материалов резонансного уголовного дела, будто бы связанного с так называемыми «педофилами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сообщение о похищении материалов указанного дела не отвечает действительности.

Пресс-служба отмечает, что уголовное дело по факту развращения и насильственных действий над несовершеннолетними детьми, которое приобрело общественный резонанс, после определения подследственности за органами прокуратуры находится в производстве Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. На данный момент по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств отмеченных событий.

“Это дело никуда, в том числе и в АР Крым, не передавали, не теряли и не похищали, в связи с чем высказанные некоторыми средствами массовой информации предположения о его возможном закрытии является вполне надуманными и безосновательными”, - подчеркивают в пресс-службе Генпрокуратуры.

В то же время в ведомстве признают, что имел место инцидент с утерей двух уголовных дел, возбужденных милицией еще в 2000 году; но прокурором АР Крым 6 ноября 2009 г. по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Расследование уголовного дела поручено следственному управлению прокуратуры автономии.

“На сегодняшний день нет никаких оснований связывать утерянные уголовные дела с указанным”, - также подчеркивают в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве также отмечают, что в Генеральную прокуратуру Украины из регионов поступают десятки уголовных дел, по которым принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования. “Это есть суть прокурорского надзора и одна из конституционных функций”, - говорится в распространенном заявлении.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних.

14 октября министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух детей выдвинуто обвинение и задержан отец этих несовершеннолетних. Появилась информация о причастности к этому делу трех народных депутатов.

20 октября с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что ведомство направило руководству МВД письмо, в котором просит министерство провести служебную проверку и привлечь к ответственности должностных лиц, которые небрежно отнеслись к расследованию дела о развращении детей.

Руководство Генпрокуратуры Украины после заслушивания материалов уголовного дела о развращении двух малолетних детей приняло решение изъять дело из Главного следственного управления МВД Украины для последующего расследования следователями ведомства.