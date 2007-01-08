На Волыни сгорел храм 1845 года постройки
11:10, 08 января 2007Общество
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7 января в с. Волошки Ковельского района Волынской области в Николаевском храме Московского патриархата (1845 году постройки) возник пожар, который полностью уничтожил храм.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.
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