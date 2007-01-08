На Волыни сгорел храм 1845 года постройки

7 января в с. Волошки Ковельского района Волынской области в Николаевском храме Московского патриархата (1845 году постройки) возник пожар, который полностью уничтожил храм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.