Мужчина зарезал двухлетнего сына и спрятал в печке

В с.Ольгополь Чечельницкого района Винницкой области милиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своего двухлетнего сына.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Винницкой области.

10 ноября к сельскому председателю обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением об исчезновении ее 2-летнего сына. Накануне вечером женщина поссорилась с мужем во время распития спиртных напитков, после чего ушла из дома. Ее 30-летний муж остался дома. Вернувшись домой в 7.00 часов утра следующего дня, мать не обнаружила ребенка.

Во время осмотра дома, в печке работники милиции нашли тело ребенка.

Хозяин дома задержан. Милиционеры изъяли с места совершения преступления кухонный нож со следами крови и личные вещи подозреваемого, на которых также остались следы крови. Возбуждено уголовное дело.