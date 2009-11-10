Диабет способствует развитию гриппа А/Н1N1, и наоборот

Эксперты считают, что грипп А/Н1N1 является “пропускным механизмом” к заболеванию сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления Украинской диабетической федерации Валентина ОЧЕРЕТЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила, что до 80% больных гриппом А/Н1N1 относятся к категориям, наиболее склонным к заболеванию: беременные женщины, больные сахарным диабетом, сердечно-легочными и неврологическими расстройствами.

По ее словам, грипп приводит к ослаблению иммунитета, а это, в свою очередь, может стать толчком для развития сахарного диабета, и наоборот, люди, больные диабетом, чувствительны к вирусу А/Н1N1.

Ввиду серьезности эпидемической ситуации, Кабинет министров распоряжением от 14 января 2009 года “Об одобрении Концепции Государственной целевой программы “сахарный диабет” на 2009-2013 года” выделил на 2009 год 234 млн. грн. Как сообщил главный внештатный эндокринолог Министерства здравоохранения Андрей КВАЧЕНЮК, также правительство дополнительно предоставляет Минздраву 160 млн. грн. в связи с эпидемией гриппа.

А.КВАЧЕНЮК также сообщил, что в Украине уже создано 250 школ по самоконтролю сахарного диабета и реестр людей, больных диабетом.

“Таким образом Минздрав контролирует ситуацию в регионах”, - сказал он.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, до 12% людей, которые заболели или умерли от гриппа А/H1N1, являются больными сахарным диабетом.

Напомним, что 14 ноября объявлено Всемирным днем диабета.