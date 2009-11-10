Прокуратура Киева требует прекратить торговлю сигаретами под землей

Столичная прокуратура требует прекратить торговлю табачными изделиями в подземных переходах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.

С этой целью прокуратура столицы внесла протесты на ряд лицензий на право розничной торговли табачными изделиями, которые были выданы компаниям и частным предпринимателям с нарушением требований действующего законодательства. В прокуратуре напомнили, что решением Киевского городского совета от 25 декабря 2008 года запрещена розничная торговля сигаретами и алкогольными напитками в павильонах и киосках, расположенных в подземных переходах и на станциях метрополитена. Все предприниматели, в работе которых прокуратура обнаружила нарушение, торговали именно в подземных переходах.

Документы прокурорского реагирования с требованием аннулировать лицензии направлены в региональное управление Департамента контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Кроме того, прокуратура Киева обязала Департамент собственными силами проверить, как в столице соблюдаются требования указанного решения Киевсовета, и в случае выявления других нарушений отозвать лицензии у предприятий, которые их допустили.