СБУ перекрыла два международных канала контрабанды наркотиков

7 ноября в Волынской области сотрудники СБУ ликвидировали канал контрабанды синтетических наркотиков и пресекли противоправную деятельность международной преступной группы, которая наладила поставки партий амфетамина и экстази в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали двух наркокурьеров – граждан Республики Польша и двух граждан Украины, у которых изъято 2 кг порошка амфетамина и полторы тысячи таблеток этого наркотика, стоимостью на «черном рынке» почти 500 тысяч гривен.

Злоумышленников, которые скрыли упаковки с наркотиками в салоне автомобиля, сотрудники СБУ задержали после прохождения ими таможенного пропуска «Ягодин» на расстоянии 12 километров от государственной границы.

На следующий день в Киеве с привлечением бойцов Центра специальных операций СБУ был задержан заказчик этой партии наркотических средств, который через разветвленную сеть распространителей планировал реализовать наркотики в Киеве, Черкасской и Винницкой областях.

Следователями СБУ возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой). Пятеро задержанных находятся под стражей.

Еще одну партию психотропных веществ СБУ изъяла в Одесской области в сотрудничестве с Таможенной службой Российской Федерации и Государственной таможенной службой Украины. Стражи порядка ликвидировали канал контрабанды амфетамина из России.

Для контрабандного перемещения психотропных веществ злоумышленники использовали международные почтовые отправления. Наркотические таблетки были спрятаны в упаковках из-под компакт-дисков.

7 ноября в центре Одессы был задержан гражданин Украины, житель Ривненской области, 1985 г.р., который получал посылки с психотропными веществами и организовывал сбыт. Задержанный работал реализатором на вещевом рынке «7 километр».

Следователями СБУ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины.